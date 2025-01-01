Megacity Tokio - Leben in der größten Stadt der WeltJetzt kostenlos streamen
Megacity Tokio - Leben in der größten Stadt der Welt
Tokio - die Hauptstadt Japans und die nach Einwohnerzahl größte Stadt der Welt. Hier herrschen Hightech und Kontrolle, Disziplin und Arbeitswut. Gleichzeitig ist die Stadt schrill und bunt. Wie lebt es sich in einer Stadt, die geprägt ist von Leistungsbereitschaft, Aufopferung für die Gemeinschaft und strengen gesellschaftlichen Normen? "Galileo Plus" entdeckt unbekannte Seiten der Megacity und spricht mit deutschen Auswanderern über ihr Leben in der Millionenstadt.
