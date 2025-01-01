Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Plus

DIY - Deutschland macht's selbst

DIY - Deutschland macht's selbst

Galileo Plus

DIY - Deutschland macht's selbst

50 Min.Ab 12

DIY boomt: Ob eine Gartenbank, eine Holzhütte oder ein Regal - die Deutschen machen es gerne selbst! Doch lohnt sich das Selberbauen hinsichtlich Zeit und Geld überhaupt? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler und Christoph Karrasch probieren es aus und testen gemeinsam drei verschiedene DIY-Methoden. Was sich außerdem mit der richtigen DIY-Technik erschaffen lässt, zeigt das Beispiel von Erik Herbert, der ein Flugzeug zu einer Ferienwohnung der etwas anderen Art umbaut.

