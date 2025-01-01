Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bewegungen wie Fridays for Future zeigen: Junge Deutsche sind politisch aktiv und wollen Veränderungen. Nur welche? Was sind ihre Überzeugungen und Ziele? Wie stehen sie z.B. zu sozialer Gerechtigkeit, Digitalisierung und Klimapolitik? Und wie unterscheiden sie sich hier von Älteren? "Galileo Plus" hat vier junge Menschen, die sich in unterschiedlichen Bereichen engagieren, zur Debatte eingeladen und in ihrem Alltag begleitet. Per App können die Zuschauer interaktiv mitabstimmen.

