Galileo X-Plorer
Folge 1: Wunderwelt Sahara
49 Min.Folge vom 22.01.2023Ab 12
Die Sahara ist die größte Trockenwüste der Welt und ein Ort der Extreme. Tagsüber können die Temperaturen auf über 50 Grad steigen. Nachts herrschen teils sogar Minusgrade. Doch die Wüste ist kein toter Fleck! Die Sahara spielt eine große Rolle im Kampf gegen den Klimawandel: Hier entstehen mit die größten und innovativsten Solarparks der Welt. Vincent Dehler macht sich auf die Reise durch die größte Wüste der Welt und entdeckt ihre Wunder.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Bildungsfernsehen, Reise
Produktion:DE, 2023
