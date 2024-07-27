Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2023 Folge 22 vom 27.07.2024
51 Min. Ab 12

Pompöse Hotels mit goldenen Fassaden - eines größer als das andere, der größte Wasserpark der Welt und Luxusautos soweit das Auge reicht: Dubai schafft es immer wieder einen draufzusetzen. "Galileo X-Plorer" findet heraus, was die Metropole so erfolgreich macht. Denn hier steht nicht nur der größte Blumengarten der Welt mitten in der Wüste, mit der Cloud Seeding-Technologie und dem Sustainable City-Konzept wollen sie es schaffen, zur Vorzeigestadt der Zukunft zu werden.

