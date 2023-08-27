Everest - all inclusiveJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 25: Everest - all inclusive
50 Min.Folge vom 27.08.2023Ab 12
Der Mount Everest ist eines der exklusivsten Reiseziele unserer Erde. Trotz Katastrophenmeldungen, Todesfällen und chaotischen Zustände in eisigen Höhen wollen immer mehr Menschen den gefährlichen Gipfel bezwingen. Es stauen sich bis zu 2.000 Bergsteiger:innen im Mount Everest Base Camp. Reporter Harro Füllgrabe macht sich mit seinem Team auf die abenteuerliche Reise zum Basislager am höchsten Berg der Erde und blickt hinter die Kulissen der ungewöhnlichen Zeltstadt.
Weitere Folgen in Staffel 2023
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben