Medellín - Raus aus Escobars Schatten
Folge 2: Medellín - Raus aus Escobars Schatten
49 Min.Folge vom 29.01.2023Ab 12
Medellín in Kolumbien galt als die gefährlichste Stadt der Welt, denn sie war das Spielfeld von Drogenboss Pablo Escobar. Doch heute ist die Stadt mit der ehemals höchsten Mordrate ein Touristen-Hotspot, heimst Nachhaltigkeitspreise ein und will das Silicon Valley Lateinamerikas werden. Wie hat sie das geschafft? Und wie groß ist der Einfluss des verstorbenen Drogenbosses?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben