Galileo X-Plorer

Mission Wildnis: Eis-Welt Ostgrönlands & höchste Tafelberge Venezuelas

ProSiebenStaffel 2024Folge 21vom 15.09.2024
Mission Wildnis: Eis-Welt Ostgrönlands & höchste Tafelberge Venezuelas

Mission Wildnis: Eis-Welt Ostgrönlands & höchste Tafelberge VenezuelasJetzt kostenlos streamen

Galileo X-Plorer

Folge 21: Mission Wildnis: Eis-Welt Ostgrönlands & höchste Tafelberge Venezuelas

51 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Zwei "Galileo X-Plorer" abseits der Zivilisation - einer in der abgeschiedenen Eis-Welt der letzten Jäger Ostgrönlands, der andere in der magischen Welt der höchsten Tafelberge Venezuelas. Ihre Mission: Die Aufnahme in den Stamm der beiden indigenen Völker. Jan reist zu dem Stamm der Pemon, die Hüter der Tafelberge sind. Für Vincent geht es nach Grönland. Dort soll er Teil der Gemeinschaft der letzten Jäger Grönlands werden.

Galileo X-Plorer
ProSieben
Galileo X-Plorer

Galileo X-Plorer

