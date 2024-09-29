Mission Wildnis: Die Himalaya-Nomaden & das Dschungel-Bergvolk der Akha in LaosJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 22: Mission Wildnis: Die Himalaya-Nomaden & das Dschungel-Bergvolk der Akha in Laos
51 Min.Folge vom 29.09.2024Ab 12
Zwei "Galileo X-Plorer", eine Mission: Die Aufnahme in ein traditionelles Volk. Für Harro geht es zu den Changpa - den Himalaya-Nomaden. Auf 4.600 Metern Höhe muss er auf die rund 400 Schafe und Ziegen seiner Changpa-Familie aufpassen und sich beim großen Gemeinschaftsscheren beweisen. Vincent lernt bei dem Dschungel-Bergvolk der Akha in Laos, wie man Bambus abholzt und daraus Wände baut. Außerdem muss er sich bei der Jagd gut anstellen und eine Bambusratte fangen.
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo X-Plorer
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben