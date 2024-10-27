Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 2024 Folge 25 vom 27.10.2024
50 Min. Ab 12

Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist das "Galileo X-Plorer"-Team zu Besuch in der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. - die Stadt der Macht, der Diplomaten, der vielen Geheimnisse. Das Capitol, das Weiße Haus, die CIA: Washington steckt voller Orte, an die nur echte Insider kommen. Gut, dass das "Galileo X-Plorer"-Team ebensolche verpflichtet hat ...

