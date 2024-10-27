Secrets of WashingtonJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 25: Secrets of Washington
50 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten ist das "Galileo X-Plorer"-Team zu Besuch in der amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. - die Stadt der Macht, der Diplomaten, der vielen Geheimnisse. Das Capitol, das Weiße Haus, die CIA: Washington steckt voller Orte, an die nur echte Insider kommen. Gut, dass das "Galileo X-Plorer"-Team ebensolche verpflichtet hat ...
Genre:Reise, Abenteuer
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben