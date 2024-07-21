Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2024Folge 17vom 21.07.2024
50 Min.Folge vom 21.07.2024Ab 12

Es brennt: in Kanada, den USA, aber auch bei uns in Europa. Die Daten sind rekordverdächtig: Noch nie gab es so viele Waldbrände auf der Nordhalbkugel wie 2023, Tendenz steigend. Die "Galileo X-Plorer" gehen auf die Suche nach Methoden, Innovationen und Menschen, die alles geben, um zukünftige Katastrophen zu verhindern und den Kampf gegen die Flammen zu gewinnen - nicht nur mit vollem Körpereinsatz, sondern auch mit High Tech.

