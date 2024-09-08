Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Wildnis: Buschsavanne Äthiopiens & brasilianischer Urwald

ProSiebenStaffel 2024Folge 20vom 08.09.2024
51 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Für zwei "Galileo X-Plorer" geht es in die Buschsavanne Äthiopiens und in den brasilianischen Urwald. Beide haben dieselbe Mission: Die Aufnahme in ein traditionelles Volk. Harro geht zu den Waura und muss sich beim Huka-Huka beweisen - einer traditionellen Kampfsportart der Urvölker in Zentralbrasilien. Johannes nimmt es anstelle von Ureinwohnern mit gefährlichen Tieren in Äthiopien auf. Er soll über acht Bullen springen, um sich beim Volk der Hamar als Mann zu beweisen.

