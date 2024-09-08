Mission Wildnis: Buschsavanne Äthiopiens & brasilianischer UrwaldJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 20: Mission Wildnis: Buschsavanne Äthiopiens & brasilianischer Urwald
51 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12
Für zwei "Galileo X-Plorer" geht es in die Buschsavanne Äthiopiens und in den brasilianischen Urwald. Beide haben dieselbe Mission: Die Aufnahme in ein traditionelles Volk. Harro geht zu den Waura und muss sich beim Huka-Huka beweisen - einer traditionellen Kampfsportart der Urvölker in Zentralbrasilien. Johannes nimmt es anstelle von Ureinwohnern mit gefährlichen Tieren in Äthiopien auf. Er soll über acht Bullen springen, um sich beim Volk der Hamar als Mann zu beweisen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben