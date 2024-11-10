Die größten Rätsel der Welt - Unglaubliche WunderJetzt kostenlos streamen
Galileo X-Plorer
Folge 26: Die größten Rätsel der Welt - Unglaubliche Wunder
50 Min.Folge vom 10.11.2024Ab 12
Das "Galileo X-Plorer"-Team stellt sich den größten Rätseln der Erde. Warum lodert im US-Bundesstaat New York eine ewige Flamme - hinter einem Wasserfall? Das Rätsel der Steinstatuen auf der Osterinsel - wie sind sie dorthin gekommen? Und im Hochland Boliviens liegt ein mysteriöser, rostroter See. Die "Galileo X-Plorer"-Reporter gehen der geheimnisvollen Farbe auf den Grund.
