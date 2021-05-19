Thema u. a.: So grillt die WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 19.05.2021: Thema u. a.: So grillt die Welt
23 Min.Folge vom 19.05.2021Ab 12
Bratwurst und Bier - das gehört in Deutschland zum Grillen dazu, so ist zumindest das Klischee. Doch während es hier scheinbar etwas rustikaler zugeht, werden in anderen Ländern sogar süße Früchte und Salat-Wraps gegrillt. "Galileo" hat sich die Grillgewohnheiten anderer Länder genauer angeschaut. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
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