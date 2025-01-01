Thema u. a.: X-Days in einer SaphirmineJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: X-Days in einer Saphirmine
Die Saphire aus Sri Lanka gelten als die schönsten und wertvollsten Edelsteine der Welt. Der Saphir-Abbau ist harte Arbeit, soll aber auch fair und nachhaltig sein. Aber ist er das auch wirklich? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler arbeitet in Sri Lanka in einer Saphirmine und erfährt dabei am eigenen Leib, wie die wertvollen Edelsteine für teure Schmuckstücke aus der Erde geholt werden.
