Galileo
Folge vom 27.10.2021: Thema u. a.: Das große Impfexperiment
47 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12
"Galileo" lädt 100 Menschen ohne Corona-Impfung zu einem außergewöhnlichen Experiment ein: Ärzt:innen, Psycholog:innen, Verhandlungsexpert:innen und Menschen, die eine schwere Covid-Erkrankung überstanden haben, versuchen, Impfunwillige zu überzeugen, sich noch am selben Tag eine Corona-Schutzimpfung geben zu lassen. Wer lässt sich impfen und wer bleibt beharrlich? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
