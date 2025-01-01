Galileo
Thema u. a.: Mutter mit 22 Kindern
15 Min.Ab 12
Die meisten Mütter haben in der Regel ein bis zwei Kinder, die sie rund um die Uhr so gut wie möglich versorgen. Doch in Batumi in Georgien gibt es eine Familie mit weitaus mehr Kindern - so viele, dass man damit zwei komplette Fußballmannschaften aufstellen könnte. Wie sieht der Alltag der Familie aus und wie erziehen die Eltern ihre 22 Kinder? "Galileo" hat die Großfamilie besucht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen