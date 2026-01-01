Thema u. a.: Elon Musk der Tiny HousesJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Elon Musk der Tiny Houses
In Deutschland steigen die Mietpreise immer weiter und an den Kauf eines eigenen Hauses können viele nicht einmal denken. Billige Alternativen? Fehlanzeige! Das ist in den USA anders: Hier produzieren Roboter sehr günstige Tiny Houses in der Fabrik. Wie funktioniert das und wäre das auch in Deutschland eine Lösung?
