Galileo
Thema u. a.: 3D-Maschinen BizKid
46 Min.Ab 12
Unglaubliche 6,3 Millionen Tonnen Plastikmüll fallen in Deutschland jedes Jahr an. Nur etwas mehr als die Hälfte der Abfälle durch Kunststoffverpackungen wird bisher recycelt. Dagegen wollte der Tüftler Milan etwas tun: Er und seine Kumpels stellten bereits mit 14 Jahren Handyhüllen aus recyceltem Plastik mit dem 3D-Drucker her. Vier Jahre später verkaufen sie die dafür nötigen Maschinen in die ganze Welt. Können sie mit ihrer Idee die Recyclingwelt revolutionieren?
