Thema u. a.: Elitetruppe zum Schutz der Nashörner
In Südafrika boomt das Geschäft mit Nashörnern: Für das Horn eines Nashorns zahlt man auf dem Schwarzmarkt mehr als für Gold oder Kokain. In den Nationalparks kommen die Ranger gegen Wilderer schon lange nicht mehr an. Der deutsche IT-Unternehmer Ralph Koczwara hat es sich zur Mission gemacht, der brutalen Jagd auf Nashörner ein Ende zu setzen: Er hat eine Einheit gegründet, die Wilderei in Südafrika verhindern soll. Aber wie soll das gelingen?
