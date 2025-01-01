Galileo
Thema u. a.: Mafiavilla-Geisterdorf
Leerstehende Luxusvillen in bester Lage mitten in einem Naturschutzgebiet. Dieser Ort ist in Italien unter dem Namen "Hügel der Schande" bekannt. Erschaffen wurden die Gebäude von der Casa Nostra, der mächtigsten Mafiagruppierung Italiens. Doch warum sind die Komplexe nahezu unbewohnt? Und wie kam es dazu, dass die Villen ausgerechnet in einem Naturschutzgebiet gebaut wurden? "Galileo" war vor Ort.
