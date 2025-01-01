Galileo
Thema u. a.: Barcelona
50 Min.Ab 12
Barcelona ist gerade der Magnet für Städteplaner aus aller Welt. Denn hier denkt die Stadtregierung groß, nachhaltig und zukunftsorientiert: Wie lenkt man die Verkehrsströme einer Großstadt am besten, wie bewahrt man die Anwohner vor zu viel Stau? Barcelona geht das mit viel innovativer Technik an: ob mit Sensoren in Mülleimern zur Datensammlung, Straßenlaternen, die die Luft-Qualität messen oder mit sogenannten "Superblocks". "Galileo" war vor Ort ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen