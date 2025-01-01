Thema u. a.: Helden auf der IntensivstationJetzt kostenlos streamen
Galileo
Thema u. a.: Helden auf der Intensivstation
48 Min.Ab 12
6.300 Intensivbetten fehlen in ganz Deutschland im Vergleich zum Vorjahr. Der Grund: zu wenig Pflegepersonal. Auch auf der Intensivstation in Mannheim werden Betten und Personal durch die Corona-Pandemie immer knapper. "Galileo"-Reporterin Laura Dein packt dort zwei Tage lang mit an und erlebt hautnah, wie belastend der Job als Pflegekraft sein kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen