Galileo

ProSieben
Thema u. a.: 10 Fragen an einen Kunstfälscher

47 Min.Ab 12

Wolfgang Beltracchi ist der bekannteste Kunstfälscher unserer Zeit. 40 Jahre lang malte er Bilder im Stil berühmter Künstler, die seine Frau anschließend für viel Geld auf dem Kunstmarkt verkaufte. Nur ein winziges Detail wurde dem Paar am Ende zum Verhängnis. Doch auch heute noch hängen Bilder Beltracchis in Museen - natürlich nicht unter seinem eigenen Namen. Wie konnte der Fälscher die Kunstszene jahrzehntelang narren und dabei Millionen verdienen?

