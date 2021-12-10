Thema u. a.: 10 Fragen an eine trockene AlkoholikerinJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 10.12.2021: Thema u. a.: 10 Fragen an eine trockene Alkoholikerin
27 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12
Ein Bier zum Feierabend, ein Wein zum Entspannen auf der Couch - was meist harmlos anfängt, kann schnell zur Sucht werden: 1,6 Millionen in Deutschland sind alkoholabhängig, schätzungsweise 10 Millionen trinken so viel, dass es ihrer Gesundheit schadet. Vielen ist nicht bewusst, dass sie auf der Schwelle zur Sucht stehen und ihrem Körper massiv schaden. Auch Natalie aus Rosenheim war lange alkoholabhängig und hilft heute anderen Menschen dabei, trocken zu werden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen