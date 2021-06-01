Galileo
Folge vom 01.06.2021: Episode 142
22 Min.Folge vom 01.06.2021Ab 12
Der Krieg der Matratzenhändler Um eine Matratze zu bekommen muss man längst nicht mehr ins Möbelhaus fahren. Mittlerweile gibt es Online viele Anbieter, die Matratzen zum Teil für unter 200 Euro anbieten. Und die führen einen regelrechten Krieg gegeneinander. Worum geht es da und taugen die Billigmatratzen überhaupt etwas? Galileo liegt Probe. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen