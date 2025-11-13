Der 24-Stunden-Supermarkt in OffenbachJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.11.2025: Der 24-Stunden-Supermarkt in Offenbach
Folge vom 13.11.2025
Themen der Sendung vom 13. November 2025: Der erste 24-Stunden-Supermarkt Deutschlands - Offenbach testet das Unmögliche // Inside Silicon Valley: Heli-Skiing mit der Schwester von Mark Zuckerberg // Fensterputzer, Geheimgänge, Hightech-Stühle: So tickt die Elbphilharmonie // Das Baby-Crying-Festival // Almost History: Die Scheibenwischer-Erfinderin
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
