Folge vom 14.11.2025: Mit Herz und Mut: Der blinde Landwirt
31 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Themen der Sendung vom 14. November 2025: Unsichtbare Grenzen, große Träume: Axel lebt seinen Traum als Landwirt // DIY-Hochhaus in China // Abenteuer Lima: Auge in Auge mit verspielten Seelöwen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen