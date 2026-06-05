Public-Viewing-Feeling für Zuhause: Outdoor-Beamer im TestJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.06.2026: Public-Viewing-Feeling für Zuhause: Outdoor-Beamer im Test
44 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Die Fußball-WM steht vor der Tür - Zeit für Public Viewing! Aber warum nicht im eigenen Garten, auf dem Balkon oder im Park? Mobile Beamer versprechen genau das: ein großes Bild zum Mitnehmen, schnell aufgebaut und bereits mit Akku und Lautsprecher ausgestattet. Doch wie viel muss ein guter Outdoor-Beamer kosten, damit auch die Bildqualität stimmt? "Galileo"-Reporter Martin Dunkelmann nimmt dafür Modelle aus unterschiedlichen Preisklassen bis auf die letzte Schraube auseinander.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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