Zwischen Tränen und Triumph: So wird man SpezialpolizistJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 08.06.2026: Zwischen Tränen und Triumph: So wird man Spezialpolizist
45 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Im bayerischen Dachau beginnt für 24 junge Polizisten eines der härtesten halben Jahre ihres Lebens: die Ausbildung beim Unterstützungskommando (USK). Nur zwei Drittel werden es bis zum Ende schaffen. Andi und Alex werden bei intensiven Einsätzen begleitet, bei denen sie an ihre Grenzen gehen - von umstrittenen Drogenrazzien über Hochrisiko-Fußballspiele bis zur Sicherheitskonferenz in München, wo sie direkt neben Außenminister Rubio und Präsident Selenskyj stehen.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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