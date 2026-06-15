Most wanted: Gefälschte LebensmittelJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.06.2026: Most wanted: Gefälschte Lebensmittel
50 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Lebensmittel im Supermarkt werden teurer. Gefälschte Ersatzprodukte werden dadurch immer attraktiver. Doch was sind die meistgefälschten Lebensmitteln und wer sind die Menschen die den Food-Fälschern auf den Fersen sind?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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