Die schnellsten Hände der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.06.2026: Die schnellsten Hände der Welt
50 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Muhammed aus der Türkei hat eine Fähigkeit, die fast schon unmenschlich wirkt: er hat die schnellsten Hände, die wir je gesehen haben. Seine Reflexe sind unbegreiflich. Wie funktioniert das? Kann man das trainieren und bringt ihm das im echten Leben etwas?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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