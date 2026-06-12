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Galileo

Auf der Jagd nach der Ratten-Geheimsprache

ProSiebenFolge vom 12.06.2026
Auf der Jagd nach der Ratten-Geheimsprache

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Galileo

Folge vom 12.06.2026: Auf der Jagd nach der Ratten-Geheimsprache

44 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Rattenplagen sind ein weltweites Problem - doch was, wenn wir sie einfach nur falsch verstanden haben? Der 32-jährige Forscher Ralph Peterson entschlüsselt mit Wärmebildkameras und Ultraschallmikrofonen die Geheimsprache der Wanderratten im Central Park. Seine revolutionäre Methode: Er füttert eine künstliche Intelligenz mit den Rattenlauten, ähnlich wie ChatGPT menschliche Sprache analysiert.

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