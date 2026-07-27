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Galileo

Der Jakobsweg als PR-Maschine

ProSiebenFolge vom 27.07.2026
Der Jakobsweg als PR-Maschine

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Galileo

Folge vom 27.07.2026: Der Jakobsweg als PR-Maschine

49 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Der Jakobsweg war einmal eine spirituelle Reise für Gläubige, heute ist er ein Massenphänomen mit Getränkeautomaten, Souvenirständen und "Pilger-Specials". Eine halbe Million Menschen pilgern jährlich nach Santiago de Compostela, doch viele laufen nie selbst: Sie buchen Luxuspakete mit Gepäcktransport, schlafen in gehobenen Hotels und reiten teilweise sogar auf Pferden. Ist der Jakobsweg noch eine religiöse Reise - oder nur ein cleveres Geschäftsmodell für jeden mit viel Geld?

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