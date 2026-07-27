Der Jakobsweg als PR-MaschineJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 27.07.2026: Der Jakobsweg als PR-Maschine
49 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Der Jakobsweg war einmal eine spirituelle Reise für Gläubige, heute ist er ein Massenphänomen mit Getränkeautomaten, Souvenirständen und "Pilger-Specials". Eine halbe Million Menschen pilgern jährlich nach Santiago de Compostela, doch viele laufen nie selbst: Sie buchen Luxuspakete mit Gepäcktransport, schlafen in gehobenen Hotels und reiten teilweise sogar auf Pferden. Ist der Jakobsweg noch eine religiöse Reise - oder nur ein cleveres Geschäftsmodell für jeden mit viel Geld?
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen