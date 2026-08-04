Chinas Rekordbrücke wird zum FreizeitparkJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.08.2026: Chinas Rekordbrücke wird zum Freizeitpark
48 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die Huajiang-Grand-Canyon-Brücke in Guizhou ist mit 625 Metern die höchste Brücke der Welt. Doch sie ist mehr als nur ein Verkehrsprojekt: Ihre Erbauer haben sie zugleich in einen Freizeitpark verwandelt. Mit einem Glasboden-Skywalk, einer Bungee-Anlage und einer Tower-Bar wird das beeindruckende Bauwerk zu einem Ort des Nervenkitzels. "Galileo" fragt: Was bedeutet dieser Mix aus Ingenieurskunst und Spektakel für die Region?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen