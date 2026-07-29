Galileo
Folge vom 29.07.2026: Der Größenwahn der Ägypter
48 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Ägypten leitet Nilwasser in die Sahara, baut olympische Stadien für Spiele, die noch gar nicht zugesagt sind, und eröffnet ein Militärzentrum der Superlative - 750-mal größer als das Pentagon. Über 120 Millionen Euro fließen in solche Megaprojekte, während zwei Drittel der Bevölkerung in Armut leben. Aber wer profitiert wirklich von diesen gigantischen Bauprojekten und wie lange kann sich Ägypten das noch leisten?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen