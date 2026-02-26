Zum Inhalt springenBarrierefrei
Exit Zeugen Jehovas: Der harte Weg aus der Religionsgemeinschaft

Exit Zeugen Jehovas: Der harte Weg aus der Religionsgemeinschaft

Folge vom 26.02.2026: Exit Zeugen Jehovas: Der harte Weg aus der Religionsgemeinschaft

44 Min. Ab 12

Sie versprechen Rettung, Gemeinschaft und einen sicheren Weg zu Gott. Doch hinter den Türen der Zeugen Jehovas gelten knallharte Regeln, die ein gesamtes Leben bestimmen können. "Galileo" trifft zwei Aussteiger, die von jahrelangem psychologischem Druck und starkem Einfluss auf persönliche Entscheidungen berichten. Der harte Weg raus aus der Religionsgemeinschaft: Wie baut man ein Leben nach Verlust von Familie, Freunden und Identität neu auf?

