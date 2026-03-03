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Galileo

Diese Lehrerin gibt Problem-Teens eine zweite Chance!

ProSiebenFolge vom 03.03.2026
Diese Lehrerin gibt Problem-Teens eine zweite Chance!

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Galileo

Folge vom 03.03.2026: Diese Lehrerin gibt Problem-Teens eine zweite Chance!

46 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Sie unterrichtet Jugendliche, die im Schulsystem bereits gescheitert sind - und gibt ihnen eine letzte Chance. Julia Molter ist Realschullehrerin einer sogenannten "KoA-Klasse" - "Keiner ohne Abschluss". Hier sitzen junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, viele mit schwierigen Lebensläufen. Die taffe Lehrerin spricht offen über Autorität, Respekt und Druck im Lehrerberuf und erklärt, warum nicht jeder gerettet werden kann, aber jeder eine Chance verdient.

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