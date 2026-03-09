Nie wieder schlaflos in New York!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.03.2026: Nie wieder schlaflos in New York!
49 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Neil Wong aus dem New Yorker Stadtteil Queens verfolgt eine Mission, die in keiner anderen Stadt so relevant ist wie hier: New York ist die Metropole, die wirklich nie schläft. Wer hier lebt, lebt im Dauerbetrieb. Genau in diesem Umfeld will Neil etwas schaffen, das eigentlich völlig untypisch für New York ist: Einen Ort, an dem Menschen für wenig Geld einfach kurz zur Ruhe kommen können.
