Galileo
Folge vom 12.03.2026: Dyson: Mehr als nur Hype?
49 Min.Folge vom 12.03.2026Ab 12
Sind hochpreisige Dyson-Produkte wirklich innovativ oder ist das Ganze vor allem geniales Marketing? "Galileo" besucht den britischen Tech-Riesen und trifft Sir James Dyson, um das Geheimnis hinter seinen Erfindungen wie winzigen Staubsaugern oder haarschonenden Beauty-Tools zu lüften. Das Unternehmen verschiebt mit Milliardeninvestitionen die Grenzen des Möglichen und nennt sich gern "Apple der Haushaltsgeräte". Was steckt wirklich hinter dem Tech-Unternehmen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen