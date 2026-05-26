Das spektakuläre Flugzeug-Hotel auf BaliJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 26.05.2026: Das spektakuläre Flugzeug-Hotel auf Bali
51 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Eine Boeing 737 steht auf einer Klippe auf Bali - umfunktioniert zu einem der spektakulärsten Hotels der Welt. Mit Pool auf dem Flügel, Helikopterlandeplatz und einem gigantischen Schlafzimmer - wo sonst die Passagiere saßen. Wie kommt so ein Flugzeug auf so eine Klippe? Und ist eine Nacht darin wirklich so spektakulär wie es aussieht? "Galileo" hat das Anwesen besucht.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc
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