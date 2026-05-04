Neue Fahrrad-Gadgets im Test!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.05.2026: Neue Fahrrad-Gadgets im Test!
41 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Die Fahrradsaison steht vor der Tür und mit ihr eine ganze Reihe innovativer Gadgets, die das Radfahren revolutionieren sollen. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler nimmt fünf dieser vielversprechenden Neuheiten unter die Lupe.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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