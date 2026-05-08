Galileo
Folge vom 08.05.2026: Hamburgs interaktive Drinks
35 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
In der Bar "The Bohemian" wird jeder Drink zu einem interaktiven Erlebnis: Martin Dunkelmann schwingt für den "Michelangelo" den Pinsel oder verwandelt sich beim "Heisenberg"-Cocktail im Stil von "Breaking Bad" in einen Chemiker. Die Inhaber Patrick und Juri kreieren von der Popkultur inspirierte Geschichten im Glas, an denen die Gäste aktiv mitwirken. Von Döner-Drinks bis zu rauchenden Teekannen - hier wird nicht nur getrunken, hier tauchen die Gäste in fantastische Welten ein.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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