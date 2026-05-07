Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Die größte Kreuzung der Welt

ProSiebenFolge vom 07.05.2026
Die größte Kreuzung der Welt

Die größte Kreuzung der WeltJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 07.05.2026: Die größte Kreuzung der Welt

46 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

In Chengdu, China, befindet sich eine der größten und komplexesten Kreuzungen der Welt: Am Knotenpunkt von Tianfu Avenue und Fucheng Avenue wird der Berufsverkehr auf bis zu 16 Spuren bewältigt. "Galileo" zeigt, wie eine KI-gestützte Steuerung und innovative Stadtplanung das scheinbare Chaos präzise lenken. Kameras analysieren den Verkehr in Echtzeit und passen die Ampelphasen dynamisch an, während unterirdische Lösungen wie der Fucheng-Tunnel für zusätzliche Entlastung sorgen.

Alle verfügbaren Folgen