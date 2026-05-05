Vom Gangster zum Security-ProfiJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.05.2026: Vom Gangster zum Security-Profi
45 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Tony Sales erbeutete als Gangster in 30 Jahren unglaubliche 30 Millionen Pfund durch Kreditkartenbetrug, Identitätsklau und Diebstählen. Heute gilt er als einer der weltweit besten Sicherheitsberater. Er nutzt sein einzigartiges Insiderwissen, um Banken, Regierungen und große Unternehmen legal auf Sicherheitslücken zu testen. Sales zeigt "Galileo", wie wir uns vor den Fallen seiner ehemaligen Kolleg:innen schützen können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
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