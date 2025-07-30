Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 1: Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 1
13 Min.Folge vom 30.07.2025
Jon und Liz machen gemeinsam mit Garfield und Odie einen Ausflug zu Mr. McStinkreichs Anwesen. Er verfügt über einen großen privaten Zoo, doch er kümmert sich schlecht um die Tiere. McStinkreich möchte Liz als Tierärztin einstellen, aber diese ist geschockt von der Tierquälerei und lehnt das Angebot ab. Sie will McStinkreich außerdem davon abhalten den mansianischen weißen Löwen als neue Trophäe einliefern zu lassen. Liz und Jon fliegen kurzerhand nach Afrika, um den besonderen Löwen zu retten. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Altersfreigabe:
0