Garfield Staffel 4

Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 5

ORF KidsStaffel 4Folge 5vom 01.08.2025
Folge 5: Garfield: Die Königin der Löwen - Teil 5

14 Min.Folge vom 01.08.2025

Mr. McStinkreich hat es geschafft. Er hat die besonders seltene weiße Löwin von ihrer Familie getrennt und in seinen Privatzoo gesperrt. Er stellt seine neue Trophäe voller Stolz bei einer Veranstaltung vor. Seinen Gästen fällt gar nicht auf, wie sehr die Löwin und seine anderen Tiere hinter Gittern leiden. Garfield, Jon, Liz und die Tierschützer hecken einen Plan aus, um die Tiere doch zu befreien. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

