Garfield: Miese Maschinen - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 14: Garfield: Miese Maschinen - Teil 1
13 Min.Folge vom 06.08.2025
Garfield beobachtet, wie Jon immer mehr auf die künstliche Intelligenz seines Smartphones angewiesen ist und nützt das schamlos aus. Er nimmt die Stimme der Intelligenz auf, die Jon daran erinnert, Garfield zu füttern. Jetzt braucht Garfield nur Jon das Diktiergerät ans Ohr halten und schon springt er auf und tut, was ihm die Stimme befiehlt. Doch schon bald muss Garfield erkennen, dass auch vermeintlich nützliche Maschinen ziemlich gefährlich sein können. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.
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