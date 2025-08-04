Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 4

Garfield: Verhext - Teil 5

ORF KidsStaffel 4Folge 10vom 04.08.2025
Folge 10: Garfield: Verhext - Teil 5

14 Min.Folge vom 04.08.2025

Die böse Hexe Maricella ist Garfield und Abigail zuvorgekommen. Sie hat zwei der drei magischen Artefakte in ihre Gewalt bekommen. Wenn sie es auch noch schafft, den Zauberstab der Lilith zu ergattern, verfügt Maricella über endlose Macht. Nun ist guter Rat teuer. Werden Garfield und seine Freunde es schaffen, Maricella aufzuhalten? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.

