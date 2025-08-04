Garfield: Verhext - Teil 5Jetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 10: Garfield: Verhext - Teil 5
14 Min.Folge vom 04.08.2025
Die böse Hexe Maricella ist Garfield und Abigail zuvorgekommen. Sie hat zwei der drei magischen Artefakte in ihre Gewalt bekommen. Wenn sie es auch noch schafft, den Zauberstab der Lilith zu ergattern, verfügt Maricella über endlose Macht. Nun ist guter Rat teuer. Werden Garfield und seine Freunde es schaffen, Maricella aufzuhalten? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0