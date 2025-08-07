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Garfield Staffel 4

Garfield: Miese Maschinen - Teil 2

ORF KidsStaffel 4Folge 15vom 07.08.2025
Garfield: Miese Maschinen - Teil 2

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Garfield Staffel 4

Folge 15: Garfield: Miese Maschinen - Teil 2

13 Min.Folge vom 07.08.2025

Jon ist nicht der Einzige, der von seiner künstlichen Intelligenz abhängig ist. Es geht fast allen so, nur Garfield nutzt die Technologie zu seinem Vorteil und vertraut ihr nicht blind. Diesen Ungehorsam will die miese Maschine nicht einfach so auf sich sitzen lassen und befiehlt ihren Robotern, Garfield einzufangen. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

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